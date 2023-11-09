«Роскосмос» сообщил о смерти замглавы госкорпорации Овчинникова

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«Коллеги помнят его талантливым, креативным, полным энергии и ярких идей руководителем, который не боялся брать на себя ответственность. В памяти друзей он навсегда остался надежным товарищем — с горячим сердцем и открытой душой», — рассказали в «Роскосмосе».

Смерть Овчинникова там назвали огромной утратой для ракетно-космической отрасли. Свои соболезнования в связи с его уходом из жизни выразили генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов и коллектив «Роскосмоса».

Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. С 2007 года он занимал пост консультанта аналитического управления Федеральной антимонопольной службы. В 2015 году Овчинников стал заместителем руководителям ведомства. В 2018 году он перешел в «Роскосмос», где более пяти лет занимался вопросами экономики, финансов и корпоративной культуры в отрасли.