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В минобороны ФРГ заявили о выводе военнослужащих и техники из Польши

Минобороны ФРГ заявило о выводе систем ПВО Patriot и персонала из Польши
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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Германия в скором времени начнет постепенный вывод своих систем противовоздушной обороны (ПРО) Patriot и обслуживающих их военных из Польши в связи с окончанием миссии НАТО. Об этом 8 ноября сообщили на сайте минобороны ФРГ.

«В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности», — отмечено в сообщении ведомства.

Таким образом, Вооруженные силы ФРГ начнут постепенный вывод персонала и «трех задействованных огневых единиц» из Польши.

«Польша и Германия плечом к плечу защищают восточный фланг НАТО, для меня это очень важный знак солидарности в альянсе, а также дружбы и единства между нашими народами», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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В конце прошлого года Германия и Польша пришли к соглашению о размещении зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot близ границ с Украиной. Они были переброшены Германией в Польшу в январе, после того как в ноябре 2022 года две ракеты украинского комплекса С-300 упали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной. Тогда погибли два человека.

20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что инцидент выявил серьезные бреши в европейской системе ПВО. Власти ФРГ тогда рекомендовали Варшаве использовать истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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