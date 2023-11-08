Путин поручил «Газпрому» разработать план газификации Биробиджана

Президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» разработать план-график газификации Биробиджана. Соответствующий документ опубликован 8 ноября на сайте Кремля.

«Разработать совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов РФ с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и утвердить планы-графики <…> по подключению Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — говорится в поручении.

Также в указании говорится о газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года и поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года.

Ранее, 11 октября, Путин сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны, связав «Силу Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. По его словам, объединение этих двух газопроводов является лишь первым этапом, после которого планируется их включение в единую систему газоснабжения страны. Это поможет в газификации многих регионов Сибири и Дальнего Востока.

12 сентября Путин также заявил о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.

Ранее, 6 сентября, вице-премьер России Александр Новак отмечал, что определение маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай находится на завершающей стадии. В настоящий момент, по словам Новака, в приоритетных планах газификации регионов России стоят развитие инфраструктуры газоснабжения Комсомольского промышленного узла и города Владивостока.