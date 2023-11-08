Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник заявил об отсутствии у ЕК требований к Украине по русскому языку
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 11-летней дочки отцом в Балашихе
Экономика
Путин подписал указ об обмене замороженных в РФ и за рубежом активов
Общество
Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ
Мир
NYT сообщила о массовом привлечении женщин в ряды ВСУ из-за больших потерь
Мир
В США сообщили об исчерпании средств на гуманитарную помощь Украине
Мир
Армия Израиля заявила о потере контроля ХАМАС над севером Газы
Мир
США заявили об израсходовании 96% выделенных на поддержку Украины средств
Общество
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Мир
Зеленский заявил, что Киев опасается взглядов ряда республиканцев в США
Экономика
Путин поручил «Газпрому» разработать план газификации Биробиджана
Мир
Военный комитет НАТО прибыл в Грузию
Здоровье
Мурашко рассказал о снижении в РФ смертности от онкологии

Путин поручил «Газпрому» разработать план газификации Биробиджана

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» разработать план-график газификации Биробиджана. Соответствующий документ опубликован 8 ноября на сайте Кремля.

«Разработать совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов РФ с учетом результатов реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» и утвердить планы-графики <…> по подключению Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года», — говорится в поручении.

Также в указании говорится о газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года и поселка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года.

Газ за газом: в России создадут госпрограмму развития рынка топлива
Реализация инициативы способна в 10 раз увеличить объемы потребления ГМТ уже к 2030 году

Ранее, 11 октября, Путин сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны, связав «Силу Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. По его словам, объединение этих двух газопроводов является лишь первым этапом, после которого планируется их включение в единую систему газоснабжения страны. Это поможет в газификации многих регионов Сибири и Дальнего Востока.

12 сентября Путин также заявил о планах связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Президент объяснил, что наряду со строительством газопровода «Сила Сибири – 2» это позволит гибко работать на мировых энергетических рынках.

Ранее, 6 сентября, вице-премьер России Александр Новак отмечал, что определение маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай находится на завершающей стадии. В настоящий момент, по словам Новака, в приоритетных планах газификации регионов России стоят развитие инфраструктуры газоснабжения Комсомольского промышленного узла и города Владивостока.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023