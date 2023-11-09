Ушла с молотками: сколько времени потребуется для реставрации картины Веласкеса

После нападения эковандалов «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса получила повреждения поверхности, хотя активисты утверждали, что били защитное стекло «безопасными молотками», рассказали «Известиям» в Лондонской национальной галерее. Картине потребуется реставрация, но неизвестно, сколько времени она займет. ВВС оценивает произведение в £70 млн, и восстановление вряд ли будет дешевым, даже несмотря на минимальные травмы полотна. В том, что происходит с безопасностью в европейских и российских музеях и можно ли говорить о второй волне эковандализма спустя год после первой, разбирались «Известия».

Богиня тесаков и молотков

В понедельник 6 ноября, около 11 утра, два человека зашли в зал № 30 Лондонской национальной галереи. Представители эко-движения Just Stop Oil Ханан и Харрисон разбили стекло, защищающее полотно «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса. Таким образом дуэт попытался привлечь внимание к тому, что Великобритания планирует выдачу новых лицензий на разработку местонахождений нефти.

Хотя 6 ноября обоих арестовали, уже 8 ноября Just Stop Oil поделилось в соцсетях новостью о том, что пара была освобождена через мировой суд в Стратфорде. Также представители движения сделали заявление, в котором отметили, что во время акции были использованы «безопасные молотки», созданные специально для работ по стеклу. Но в Лондонской национальной галерее «Известиям» рассказали, что это были аварийные молотки и пострадало не только стекло.

Активисты Just Stop Oil разбивают стекло на картине Веласкеса в Лондонской национальной галерее Фото: Getty Images/In Pictures/Kristian Buus

— Картина получила минимальные повреждения на поверхности полотна. В связи с этим произведение отправится на реставрацию. До тех пор вместо «Венеры с зеркалом» в зале будет висеть картина «Мертвый солдат» кисти неизвестного итальянского автора, написанная в XVII веке — мы повесили ее на место произведения Веласкеса после 12:30 того же дня, — поделились в пресс-службе музея.

«Венера с зеркалом» не впервые становится жертвой общественной акции: в 1914 году его атаковала суфражистка Мэри Ричардсон, вооружившись мясницким тесаком. Она аргументировала свой поступок тем, что мужчины-посетители, по ее мнению, слишком жадно рассматривали тело богини, а значит, объективировали ее. После акции Ричардсон вход в британские музеи был надолго запрещен женщинам без спутника либо разрешался с письменного согласия кавалера.

Ломать не реставрировать

Год назад «Известия» писали о том, как Just Stop Oil провели череду нападений на произведения искусства в европейских институциях: это были «Подсолнухи» Винсента Ван Гога в той же Лондонской галерее, пейзаж Клода Моне «Стога сена» в Музее Барберини в Потсдаме, восковая фигура Карла III в Музее мадам Тюссо, копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи в Королевской академии художеств, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера в Королевской галерее Маурицхёйс в Гааге. В ход шло всё — от картофельного пюре до томатного супа. По оценкам The Guardian, с апреля 2022 года полиция задержала более 2 тыс. «активистов», из которых 138 даже отбыли срок в тюрьме.

Казалось, волна эковандализма в музеях закончилась, но не тут-то было. Инцидент с работой Веласкеса примечателен тем, что в этот раз Just Stop Oil сильно перегнули палку, повредив само полотно (осознанно ли, случайно ли — история умалчивает). В галерее отметили, что определить, как много времени займут реставрационные работы, пока нельзя, как и их стоимость.

Повреждения картины «Венера с зеркалом» Фото: Getty Images/In Pictures/Kristian Buus

— Надо отдать должное производителям того антивандального стекла, которое на ней висит, потому что на самом деле его всё-таки не удалось разбить. Два человека довольно активно всё это лупят молотками — это на кадрах видно. Но им удалось только оставить трещины на поверхности стекла. Если и произошли какие-то изменения картины, то они скорее от сотрясения всей поверхности и, возможно, от небольшого прогиба этого стекла, — считает замгендиректора по научной, методической и выставочной работе Научно-реставрационного центра им. Грабаря Ольга Темерина.

По словам эксперта, крепче стекло быть не должно. Конечно, в теории можно было бы сделать его плотнее, но тогда посетителям ничего не было бы за ним видно: «Если мы ориентируемся на вандалов, тогда надо вообще всё спрятать за решеткой металлической и не переживать, что кто-то это повредит, но мы ориентируемся на зрителя-эстета, который приходит наслаждаться, а не ломать». Что касается повреждений, оценить стоимость и длительность работ действительно сложно — как минимум потому, что вещь уже проходила реставрацию веком ранее.

— Общая фраза о «минимальных» повреждениях может скрывать за собой многое. Но вообще, у музейных сотрудников нет тенденции преуменьшать ущерб, так что, скорее всего, с картиной действительно не произошло ничего серьезного. Возможно, там возникли небольшие осыпи краски — из-за вибрации, вызванной ударами молотка. Но, разумеется, вещи, которые повторно проходят реставрацию, в зоне риска гораздо больше, чем те, с которыми этого никогда не происходило, — пояснила эксперт.

Вид на здание Лондонской национальной галереи Фото: Global Look Press/dpa/Gustavo Valiente

И всё же предположить, что реставрация влетит Великобритании в копеечку, можно на основе примерной цены покупки нынешним владельцем, то есть галереей, произведения. В 1906 году картина была куплена Лондонской национальной галереей за £45 тыс. (по данным CPI Inflation Calculator, £1 в 1900 году равноценен примерно £151 в 2023 году). Сегодня прайс картины вырос в разы: BBC оценивает «Венеру» в £70 млн (по курсу ЦБ на 8 ноября 2023 года это 7,9 млрд рублей). Но эта оценка довольно груба: произведений Веласкеса такого уровня на арт-рынке нет и давно не было, а «Венера с зеркалом», учитывая ее историю и инцидент с нападением в 1914 году, считается знаковой и одной из наиболее узнаваемых работ художника.

Безмерные меры

Вряд ли нападение на «Венеру» Веласкеса в Лондонской национальной галерее можно расценивать как разовую акцию. В прошлую волну эковандализма нападения на музейные экспонаты длились с июля по октябрь по всей Европе, и скорее всего, сегодня «Венера» стала лишь первой жертвой очередного витка эковандализма, вызванного новыми проектами по добыче и переработке ископаемого топлива на Британских островах. По крайней мере, начало уже положено, и даже не атакой на полотно.

В начале ноября Just Stop Oil уже устроили протест, заблокировав собой центральную улицу Лондона, Уайтхолл. Активисты очень медленно передвигались по улицам организованной группой, в результате чего полиция арестовала около 100 человек. В соответствии с Законом об общественном порядке, принятом в Великобритании в 2023 году, арест мирных протестантов возможен, если их действия мешают работе любой ключевой национальной инфраструктуры в Англии и Уэльсе. «Известия» направили запрос в Just Stop Oil.

Охранник на входе в Лондонскую национальную галерею Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORES

На вопрос о том, как сейчас работает служба безопасности Лондонской национальной галереи и что будет улучшено после атаки эковандалов, пресс-служба отвечать отказалась: по их словам, «ответ может поставить безопасность под еще большую угрозу». Но судя по тому, как легко эковандалы добрались до «Венеры», горький опыт 2022 года ни на шаг не подтолкнул музей к усилению мер безопасности.

Зато после инцидентов в Третьяковской галерее (атака на Репинского «Ивана Грозного» и кража «Ай-Петри. Крым» Куинджи) здешняя охрана пристально следит за тем, что посетители проносят в учреждение. Помимо очевидного запрета на огнестрельное оружие и ядовитые вещества, служба безопасности Третьяковки не позволит пройти в залы посетителям в верхней одежде, с животными (если только это не собака-поводырь), картинами, художественными материалами или музыкальными инструментами. Всё это можно отдать в камеры хранения.

— При входе в любой музей Третьяковской галереи вы обязательно проходите через рамку металлодетектора. Если с собой телефон, сумка, книга или что-то еще, служба безопасности попросит просканировать этот предмет и пропустит через интроскоп. В случае возникновения вопросов к содержимому представитель Росгвардии может попросить вас показать, что находится внутри, и провести осмотр содержимого, — рассказали «Известиям» о безопасности в пресс-службе Третьяковской галереи.

На вопрос о том, выделяется ли госбюджет на безопасность или же Третьяковка обеспечивает службу из собственных средств, «Известиям» не ответили. А вот в частном Музее русского импрессионизма все средства на эти нужды выделяются из бюджета институции — господдержки она не получает. Как рассказала директор учреждения Юлия Петрова, ввиду инфляции затраты на безопасность в 2024 году будут проиндексированы.

Выставка «Александр Савинов. Миражи» в Музее русского импрессионизма Фото: Пресс-служба Музея русского импрессионизма

— Наш музей относится к числу наиболее полно оборудованных. Еще на этапе строительства и подготовки к открытию были предусмотрены необходимые меры безопасности. Контроль за происходящим в музее осуществляет служба безопасности — у нас нет смотрительниц в классическом понимании этой профессии. Сотрудники следят за порядком, находясь в залах, и с помощью видеонаблюдения, которое ведется на всей территории здания, — рассказала Петрова.

Сотрудники службы безопасности могут останавливать тех, кто нарушает правила, и потребовать покинуть зал, а количество сотрудников охраны в залах рассчитывается в зависимости от плотности застройки каждой экспозиции. Если это необходимо, говорит Петрова, число охранников увеличивается, но в любом случае часть экспонатов помещена под стекла.

Также «Известия» отправили запросы в московские Дом культуры ГЭС-2 и ГМИИ им. Пушкина и в зарубежные институции: Музей Прадо (Испания), Лувр (Франция), Музей Орсе (Франция), Музей Барберини (Германия), Пергамон (Германия).