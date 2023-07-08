Горе без ума: недалекий вандал и звездно-полосатый казус

Можно ли списать акт вандализма на пробелы в образовании, как прилететь в Японию без багажа, но разгуливать в разных нарядах две недели и за что фильм «Барби» запретили во Вьетнаме. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Иван-дурак

Британский турист, нацарапавший свое имя и имя своей второй половинки на стене римского Колизея, признал на этой неделе, что был совсем не в курсе такой древности всемирно известной достопримечательности . «Я признаю с глубочайшим смущением, что, только после того что, к сожалению, произошло, я узнал о древности памятника», — написал 27-летний Иван Данаилов Димитров в письме, обращенном к мэру Рима Роберто Гуалтьери и опубликованном на этой неделе в газете Il Messaggero.

Фото: Youtube.com Иван Данаилов Димитров

В конце июня в Сеть попало видео, на котором молодой человек усердно выцарапывает что-то ключом на внутренней стене Колизея, которому, кстати, около 2 тыс. лет. Ролик моментально стал вирусным и вызвал волну возмущения и осуждения. Итальянские власти пообещали найти и наказать виновного и спустя пять дней поисков вышли на след вандала в Великобритании.

По итальянским законам, за свой недальновидный поступок молодой человек может теперь схлопотать пять лет тюрьмы и штраф в размере $15 тыс. Однако итальянский адвокат Ивана настаивает на снисхождении, по сути, апеллируя к тупости своего клиента . «Парень является типом тех иностранцев, которые легкомысленно верят, что в Италии разрешено всё, — даже те действия, которые в их собственных странах были бы сурово наказуемы», — отметил правозащитник.

Легкость бытия

Японская авиакомпания Japan Airlines и корпорация Sumitomo запустили в массы новую креативную идею — летать налегке, без нужды собирать чемодан, и арендовать одежду в самой Японии . В рамках проекта, получившего название Any Wear, Anywhere, туристам предложили брать напрокат все нужные предметы гардероба, за исключением нижнего белья, на месте.

Фото: Japan Airlines Co.

Комплект одежды включает до восьми нарядов в трех размерах и трех стилях — элегантном, повседневном и смешанном и варьируется в соответствии с сезоном. Например, летом аренда набора для женщины из повседневной одежды в составе блузки, двух футболок, юбки и шорт обойдется в ¥4 тыс. (порядка $28). Максимальная же цена туристического комплекта составит около ¥7 тыс. ($49) . Одежду под аренду будут брать из того, что не было распродано в магазинах, привозить прямо в номер отеля, где остановится турист, а после его отъезда отправлять на переработку.

Инициатива продвинуть такого рода «устойчивый туризм» продлится на пробной основе до августа 2024 года. При этом в Japan Airlines уже пообещали поставить людей в известность о том, к какому сокращению выбросов углекислого газа приведет экономия на весе самолета, летящего без тяжелого багажа.

Насколько затея окажется удачной, покажет время. Однако сомнения в этом есть: не только потому, что «своя рубашка ближе к телу», причем в прямом, а не иносказательном смысле, но и по той причине, что для многих иностранцев поездки в другие страны зачастую идут рука об руку с шопингом. И чтобы увезти все приобретения на родину, все-таки нужен багаж .

Уроки географии

Вьетнам снял с показа американский фильм «Барби» . Всё из-за того, что в, казалось бы, далекой от политики киноленте была «неправильно» изображена географическая карта Южно-Китайского моря . Фактически большую часть его акватории контролирует Китай, однако это не мешает претендовать на разные части ЮКМ как Вьетнаму, так и таким странам региона, как Малайзия, Бруней и Филиппины, а также острову Тайвань.

Однако американская компания Warner Bros почему-то решила продемонстрировать зрителям карту, изображающую так называемую девятипунктирную линию, которая фактически поддерживает территориальные претензии Китая в спорной акватории . Вьетнам посчитал это оскорбительным и нарушающим суверенитет страны.

Кадр из фильма «Барби» Фото: Warner Brot.

Компания Warner Bros. отреагировала на критику довольно элегантно. Пунктир, который власти в Ханое приняли за девятипунктирную линию, на самом деле «изображает воображаемое путешествие Барби из Барбиленда в реальный мир» , пояснили в студии. Убедит ли это вьетнамских цензоров, станет ясно к 21 июля, когда «Барби» выйдет в прокат по всему миру.

Кстати, разборки стран ЮВА с американскими кинокомпаниями из-за разных взглядов на географию случались и раньше. Например, в 2019 году Малайзия, Вьетнам и Филиппины запретили к показу мультфильм «Эверест», поскольку спорная территория в нем также фигурировала как часть Китая.

Звездная промашка

Республиканская партия США сделала досадную промашку в День независимости страны 4 июля. Поздравляя сограждан с эти праздником в Twitter-аккаунте, партия напортачила с флагом, разместив вместо американского либерийский .

Флаги двух стран действительно очень похожи, только если на американском изображены 50 звезд по количеству штатов, то у либерийского — только одна. И хотя партийцы вскоре удалили твит, заметив собственную ошибку, благодаря большому числу скриншотов фото с флагом Либерии в сопровождении едких комментариев и насмешек мгновенно разошлось по сети. « Что за звук вы только что слышали между фейерверками? Вероятно, это с треском увольняют стажера республиканцев по работе с соцсетями », — съязвил один из пользователей.

Флаг Либерии Фото: Getty Images/rarrarorro

Отметим, что история государственности Либерии началась с переселения туда первых негритянских поселенцев из Америки. И поскольку основанная ими в 1822 году колония «свободных цветных людей» спонсировалась Американским колонизационным обществом и курировалась Вашингтоном, то и символ государственности у либерийцев вышел в итоге фактически списанным с американского образца. Впрочем, некоторые утверждают, что это «было сознательным выбором правительства Либерии, чтобы представить историю страны и высокую ценность, которую новая нация придавала свободе».

Переплюнуть Трампа

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару не раз доказывал, что не зря снискал прозвище «Трамп Латинской Америки» . В последний раз — тем, что его, как экс-главу Белого дома, винили в подстрекательстве к беспорядкам из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил противник Болсонару — Лула да Силва.

Но кое в чем бывший лидер Бразилии переплюнул экс-президента США, которому то и дело предъявляют многочисленные обвинения, но пока безуспешно. Правда, вряд ли Жаир Болсонару сам к этому стремился. На этой неделе Высший избирательный суд Бразилии лишил его права избираться до 2030 года за злоупотребление полномочиями и распространение «аморальной» и «ужасающей лжи» во время прошлогодних выборов . Кроме того, судебная инстанция сочла, что в ходе своего президентского срока господин Болсонару допускал «злоупотребления властью». Если такой вердикт подкрепит и апелляционный суд, бывший лидер бразильских крайне правых сможет снова баллотироваться лишь тогда, когда ему стукнет 75 лет.

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio