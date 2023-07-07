Галопом за Европой: зачем Байден отправляется в турне по Старому Свету

Президент США Джо Байден 9 июля отправляется в свое европейское турне. За пять дней он успеет посетить Лондон, чтобы пообщаться с королем Великобритании Карлом III и премьером Риши Сунаком, затем примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, а завершит свое путешествие поездкой в Хельсинки. Как рассказали опрошенные «Известиями» американские эксперты, во время своего турне Байден попытается укрепить как отношения с отдельными странами, так и в целом «антироссийский альянс». При этом главной темой всех переговоров всё же станет дальнейшая военная поддержка Украины, особенно на фоне не самого удачного контрнаступления Киева.

Месяц не виделись

Начать свое небольшое турне по Европе американский лидер решил с одного из главных политических игроков в регионе — Великобритании. Туда он направится уже в это воскресенье.

Как подчеркнули в Белом доме, глава государства отправляется в Лондон, чтобы «еще больше укрепить тесные отношения между странами». Во время поездки Джо Байден встретится с королем Карлом III, чью коронацию в начале мая он пропустил. На той торжественной церемонии в Вестминстерском аббатстве Соединенные Штаты представляла первая леди Джилл Байден.

Но если встреча с монархом, как правило, носит более формальный характер, то переговоры с премьер-министром Риши Сунаком станут именно содержательными. Примечательно, что поговорить с главой британского правительства Байден захотел буквально спустя месяц после того, как тот побывал в Вашингтоне.

Как пояснил «Известиям» профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан, визит президента США в Лондон и встреча с Сунаком призваны укрепить диалог, который в последнее время был «не самым лучшим». На этом фоне американская сторона хочет показать Великобритании, что она по-прежнему привержена трансатлантическим отношениям. Однако, скорее всего, темой обсуждения станет именно Украина, в том числе вопрос поставок истребителей F-16 Киеву, а также дальнейшие санкции против Москвы, считает эксперт.

Не стоит забывать, что европейское турне Байдена пройдет в контексте украинского контрнаступления, которое продвигается достаточно медленно и не очень успешно, отметил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

— Среди европейцев наблюдается некоторое «отклонение от курса» и растущее давление со стороны стран Глобального Юга, Ватикана и ООН в пользу прекращения огня и переговоров. Так что Байден попытается укрепить альянсы, — объяснил он «Известиям». — Он встретится с Сунаком, одним из самых ярых милитаристов в НАТО, чтобы обсудить дополнительные системы вооружения для Украины, включая поставку F-16 и, возможно, оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Однако это, вероятно, никак не повлияет на непосредственный исход контрнаступления.

По мнению главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова, помимо военной помощи Киеву Байден и Сунак сосредоточатся на обсуждении планов по дальнейшему усилению санкций в отношении РФ и способов, которыми они могут попытаться изолировать Москву.

— Байден и Сунак отчаянно пытаются предотвратить перемены и хотят создать впечатление, что мы всё еще находимся в эпоху после Второй мировой войны, когда США и Великобритания вместе доминировали в мире, — сказал он «Известиям».

В гости к российским соседям

Следующей остановкой американского лидера станет Вильнюс, где 11–12 июля пройдет саммит Североатлантического альянса. Еще недавно от встречи лидеров стран НАТО ожидали громких заявлений, однако с его приближением надежды стали скромнее.

Так, к примеру, многие были настроены на то, чтобы на саммите в Литве официально объявят о присоединении Швеции к блоку в качестве 32-го члена, но на пути этой мечты встали Венгрия и Турция. 6 июля даже прошла отдельная встреча представителей НАТО, Анкары, Стокгольма и Хельсинки, но она не увенчалась успехом. В итоге генсек Йенс Столтенберг был вынужден констатировать, что еще одно северное государство не сможет официально присоединиться к альянсу на саммите в Вильнюсе, так как ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при ее согласии. Чуть ранее Будапешт заявил, что не будет препятствовать вхождению Стокгольма в НАТО, но лишь при поддержке со стороны Анкары.

Кроме того, не стоит ожидать и особого сближения Украины с блоком. Даже украинский лидер Владимир Зеленский признал, что страна не сможет вступить в Североатлантический альянс до конца конфликта. Вместе с тем глава офиса президента Андрей Ермак сказал, что власти ожидают приглашения Украины в НАТО «с открытой датой». По словам же его зама Игоря Жовквы, 20 стран альянса (из 31) поддерживают присоединение Киева, причем наиболее рьяно эту идею отстаивают в Прибалтике и Польше, а против выступает Будапешт, в частности, из-за положения этнических венгров на Украине.

Впрочем, эта ситуация не мешает Киеву надеяться на получение неких «гарантий безопасности» во время саммита в Вильнюсе. Хотя в британском посольстве в РФ ранее «Известиям» заявили: «НАТО не предоставляет гарантии безопасности партнерам». Так что, скорее всего, всё вновь сведется к обсуждению новых поставок вооружений украинской стороне. Однако у Киева все-таки есть шанс получить их от отдельных участников альянса, но за рамками НАТО. По информации Financial Times, Вашингтон вместе со союзниками занимался разработкой соглашений с Киевом, по которым США, Франция, ФРГ и Соединенное Королевство все-таки могут предложить свои обязательства по безопасности на двусторонней основе.

Северное направление

После же посещения одной граничащей с Россией страны президент США 13 июля направится в гости к новичку в стане НАТО — в столицу Финляндии. Дело в том, что там пройдет саммит стран Северной Европы, в котором Байден примет участие. Помимо него, в Хельсинки прибудут премьер-министры Швеции — Ульф Кристерссон, Норвегии — Йонас Гар Стере, Дании — Метте Фредериксен и Исландии — Катрин Якобсдоттир, а со стороны принимающей стороны будет президент Саули Ниинистё.

К слову, это уже третья встреча в подобном формате: первая прошла в Стокгольме в 2013 году, а вторая — в Вашингтоне в 2016-м, напомнил финский лидер. В канцелярии же добавили, что саммит будет посвящен более тесному сотрудничеству между североевропейскими странами и Соединенными Штатами по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.

— Большое внимание будет уделено растущему сотрудничеству в области безопасности и новоиспеченному членству Финляндии в НАТО. США мобилизуют северные страны во враждебный антироссийский альянс, — отметил главред Covert Action Джереми Кузмаров.

Впрочем, участники встречи также сосредоточатся на вопросах, касающихся торгового сотрудничества и Арктики, добавил он.

По словам профессора Саида Хана, Вашингтон стремится укрепить свои отношения со странами региона и продемонстрировать свою поддержку, особенно тем, кто «может чувствовать угрозу потенциальной агрессии со стороны России», в частности Финляндии, лишь недавно присоединившейся к альянсу. Вместе с тем политики смогут обсудить и дальнейшее будущее относительно вступления Швеции в НАТО, заключил эксперт.