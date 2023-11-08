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Бербок заявила о невозможности решить конфликт «за спиной палестинцев»

Бербок: конфликт на Ближнем Востоке нельзя решать «за спиной палестинцев»
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Фото: REUTERS/Alaa Al Sukhni
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Конфликт на Ближнем Востоке не может быть решен «за спиной палестинцев». Об этом 8 ноября заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 («большой семерки») в Токио.

«Нам нужны разумные решения того, как и кто может управлять сектором Газа в будущем. И нам нужны практические шаги на пути к решению проблемы двух государств, даже если это может быть очень далеко», — приводит слова Бербок газета Die Welt.

Глава немецкого МИДа подчеркнула, что сектор Газа не должен представлять для Израиля террористическую угрозу, палестинцы не должны быть изгнаны из анклава, а его территория не может быть оккупирована или сокращена.

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Ранее в этот день сообщалось, что в 2023 году правительство Германии в 2023 году выдало разрешения на поставки Израилю оружия и военной продукции на сумму около €303 млн. Отмечается, что указанная сумма почти в 10 раз больше, чем за весь 2022 год (около €32 млн).

12 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в палестино-израильском конфликте займет место рядом с Израилем. Он отметил, что страна имеет право защищать себя и граждан от нападения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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