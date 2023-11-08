ФРГ в 2023 году одобрила поставки военной продукции Израилю на €303 млн

Правительство Германии в 2023 году выдало разрешений на поставки оружия и военной продукции Израилю на сумму около €303 млн, сообщила 8 ноября газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Отмечается, что это почти в 10 раз больше, чем за весь 2022 год (около €32 млн). По большей части, речь идет об экспортных лицензиях на поставки компонентов для средств противовоздушной обороны и связи.

Большинство из 218 индивидуальных разрешений, выданных в 2023 году, были предоставлены после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.

«После террористической атаки ХАМАС на Израиль правительство ФРГ обрабатывает и принимает решения по заявкам на экспорт военной техники в Израиль в приоритетном порядке», — сказано в сообщении.

Оружие составило около 6% от общего объема поставок стоимостью чуть менее €19 млн. При этом €284 млн приходится на бронированные транспортные средства, защитные стекла или военные грузовики.

В 2022 году на оружие пришлось чуть более 2% от общего объема выданных разрешений на поставку в Израиль.

Ранее, 12 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в палестино-израильском конфликте займет место рядом с Израилем. Он отметил, что страна имеет право защищать себя и граждан от нападения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.