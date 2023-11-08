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Политолог усомнился в результативности заседания Совбеза ООН по Украине

Политолог Денисов: заседание Совбеза ООН по Украине вряд ли будет результативным
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Фото: Global Look Press/UN Photo/Eskinder Debebe
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Заседание Совета Безопасности ООН по факту ударов киевского режима по территории Донецка, которое РФ запросила на 8 ноября, не принесет результатов. Об этом 8 ноября в беседе с «Известиями» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Запрос совершенно обоснованный и логичный. Другое дело, что по практике последних нескольких лет мы можем честно говорить, что вряд ли какая-то результативная и эффективная часть будет от этого заседания. Дело в том, что мы уже привыкли к тому, что по конфликту на Украине, да, собственно, и по большинству конфликтов в современном мире, сейчас существуют принципиально разные позиции между позицией России, позицией Китая, позицией США <...>, поэтому надеяться на то, что будет принята какая-то резолюция или совместное заявление, конечно, не приходится», — отметил Денисов.

По словам политолога, в очередной раз произойдет актуализация проблемы с точки информационного противостояния, но не более.

Накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия направила запрос в СБ ООН, призвав в нем к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов Вооруженных сил Украины по территории Донецка.

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Украинские радикалы атаковали Донецк 7 ноября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Позднее и.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в результате атаки пострадали 55 человек. Он уточнил, что 16 пациентов госпитализированы, среди них трое детей. Также трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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