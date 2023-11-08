Туйнов назвал Минеева фаворитом в поединке со Штырковым

Кикбоксер Владислав Туйнов назвал бойца смешанных единоборств Владимира Минеева фаворитом в поединке с Иваном Штырковым.

Туйнов отметил, что видел «живую форму» Минеева и знает, на что он способен.

«Это настоящий профессионал, тут, безусловно, нет никаких сомнений. Могу только сказать, что Минеев к этому поединку сможет подойти в максимальной готовности», — подчеркнул Туйнов.

Спортсмен напомнил, что Минеев начинал карьеру в кикбоксинге и провел большое количество боев.

«Он знает эту дисциплину как свои пять пальцев», — добавил Туйнов.

Ранее, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов предсказал, что предстоящий бой между Минеевым и Штырковым будет мощным. Аллазов добавил, что Минеев, несмотря на то что выходил на ринг смешанных единоборств, все-таки начинал с кикбоксинга. В силу этого боксер ставит именно на него.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.