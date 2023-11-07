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В ГИБДД Москвы призвали запретить поездки детей на электросамокатах

В ГИБДД Москвы призвали «как можно быстрее» запретить езду на электросамокатах детям до 18
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поездки на электросамокатах для детей до 18 лет необходимо запретить как можно быстрее. Об этом во вторник, 7 ноября, заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский.

«Исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее», — сказал он на круглом столе Мосгордумы об итогах применения правил дорожного движения для электросамокатов.

По данным Логиновского, с января по октябрь 2023 года в России произошло 805 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, 271 ДТП на СИМ произошло в этом году с участием несовершеннолетних, а 213 из них — с детьми младше 16 лет, отметил представитель ГИБДД.

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Ранее, 30 октября, зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил Министерству транспорта снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

14 октября стало известно об инициативе фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким обязать владельцев самокатов и других СИМ проходить регистрацию на «Госуслугах».

Сейчас ездить на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 кг, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог. Но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета.

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