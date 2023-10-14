Владельцам самокатов предложат проходить регистрацию

Владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности планируют обязать проходить регистрацию на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму такой законопроект уже 16 октября. Парламентарии считают, что это поможет снизить число ДТП с участием СИМ.

«Действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ, под которыми стоит понимать электронные самокаты, велосипеды, моноколеса и другие электрогаджеты, предназначенные для передвижения. Проявлением этого является возрастающее количество аварий с их участием», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе авторы сообщают, что считают обоснованным запрет на использование СИМ без наличия номерных знаков, которые позволяют индицировать владельца транспорта и применять к нему меры наказания в случае совершения им правонарушения.

В законе говорится, что учет СИМ должен осуществляться с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, а его порядок устанавливаться правительством.

«По поводу нерегулируемого движения электросамокатов и электробайков избиратели к депутатам обращаются регулярно. В основном это проблема больших городов, где движение плотное, пешеходов в час пик много, и в этом потоке пытаются проскакивать на бешеной скорости отдельные индивиды, которые не заботятся о безопасности окружающих», — рассказал о причине разработки законопроекта руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий «Известиям».

Он напомнил, что только за первую половину 2023 года произошло более 1 тыс. ДТП с такими СИМ, а само их количество выросло на 180%.

«Травмы получили 1082 человека, половина из них — дети. 12 человек погибли. Статистика страшная. Иной раз пожилые люди и граждане с детьми вообще не хотят выходить из дома, потому что боятся, что их собьет курьер. Мы не можем пускать регулирование движения электросамокатов на самотек», — считает депутат.

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СИМейный уклад: владельцев самокатов могут обязать регистрироваться