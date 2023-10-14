СИМейный уклад: владельцев самокатов могут обязать регистрироваться

Владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности планируют обязать проходить регистрацию на «Госуслугах». Как выяснили «Известия», ЛДПР внесет в Госдуму такой законопроект уже 16 октября. Парламентарии считают, что это поможет снизить число ДТП с участием СИМ. Эксперты инициативу поддерживают, при этом отмечают, что необходимо четко прописать технические требования к самокатам, чтобы под регистрацию не попали средства передвижения для детей .

Страшная статистика

Россиян, которые владеют самокатами и другими СИМ, хотят обязать проходить регистрацию на «Госуслугах». Законопроект с такими требованиями подготовлен фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Документ есть в распоряжении «Известий».

« Действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ, под которыми стоит понимать электронные самокаты, велосипеды, моноколеса и другие электрогаджеты, предназначенные для передвижения . Проявлением этого является возрастающее количество аварий с их участием», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В документе авторы сообщают, что считают обоснованным запрет на использование СИМ без наличия номерных знаков, которые позволяют индицировать владельца транспорта и применять к нему меры наказания в случае совершения им правонарушения.

В законе говорится, что учет СИМ должен осуществляться с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, а его порядок — устанавливаться правительством .

— По поводу нерегулируемого движения электросамокатов и электробайков избиратели к депутатам обращаются регулярно. В основном это проблема больших городов, где движение плотное, пешеходов в час пик много и в этом потоке пытаются проскакивать на бешеной скорости отдельные индивиды, которые не заботятся о безопасности окружающих , — рассказал о причине разработки законопроекта руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий «Известиям».

Он напомнил, что только за первую половину 2023 года произошло более 1 тыс. ДТП с такими СИМ, а само их количество выросло на 180% .

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

— Травмы получили 1082 человека, половина из них — дети. 12 человек погибли. Статистика страшная. Иной раз пожилые люди и граждане с детьми вообще не хотят выходить из дома, потому что боятся, что их собьет курьер. Мы не можем пускать регулирование движения электросамокатов на самотек , — считает депутат.

Еще один автор законопроекта, депутат Госдумы Владимир Сипягин, отметил, что проблема регулирования ситуации с СИМ обсуждается не первый год .

— Предлагалось множество разных мер, как ее решить: и ограничение скорости, и штрафы, и введение прав на управление СИМ и так далее. Но всё это невозможно воплотить без системы четкой идентификации личности водителя самоката. Нарушение, допустим, зафиксировано, но кого штрафовать ? — пояснил парламентарий.

По его словам, поэтому фракция подготовила базовый законопроект на эту тему, чтобы по камерам можно было идентифицировать любого водителя и уже применять к нему меры .

Регистрации быть?

В сентябре этого года стало известно, что Минтранс разработал дорожную карту по регулированию движения СИМ. В частности, министерство предложило обязать россиян регистрировать свои СИМ в федеральном реестре, останавливаться по требованию ГИБДД, проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и соблюдать жесткий регламент в случае ДТП . Также, как сообщали СМИ, планировалось разработать проект нормативного акта, в котором будут закреплены правила «идентификации лиц, использующих для передвижения СИМ, либо их владельцев».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В связи с этим «Известия» направили запрос в Минтранс с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы депутатов, а также судьбу предложений министерства.

Отметим, что верификацию самокатчиков с 2024 года планируют реализовать на своем уровне власти Санкт-Петербурга . Об этом ранее сообщил СМИ комитет по транспорту города. Там отметили, что предложения по регулированию были разработаны совместно с участниками рынка кикшеринга. Кроме верификации речь идет о создании единой для операторов схемы размещения мест парковки, об оснащении самокатов датчиками, которые будут распознавать, если на нем едет более одного человека. Также власти хотят ввести обязательное страхование ответственности для кикшеринга и создать единое приложение для жалоб .

В других фракциях считают, что регулировать движение средств индивидуальной мобильности необходимо. В «Справедливой России — За правду» «Известиям» напомнили, что депутаты фракции первые предложили регистрацию СИМ с присвоением номеров их владельцам и рядом других мер, однако их законопроект не был поддержан правительством .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В КПРФ отметили: помимо регистрации, необходимо, чтобы владельцы СМИ обязательно сдавали экзамен на права, так как они участники дорожного движения и должны знать правила . В «Единой России» напомнили, что урегулирование движения таких средств обсуждают все фракции .

Появление регистрации СИМ в стране — вопрос времени , считают в общественном совете при ГУ МВД России по Москве.

— В Россию за всё время был ввезен 1 млн самокатов. Понятно, что это очень серьезная цифра. Конечно, их владельцев надо как-то идентифицировать , — полагает член общественного совета, координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.