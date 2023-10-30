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В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерству транспорта предложили снизить разрешенную максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч. Письмо в ведомство с такой инициативой направил зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия»). Документ есть в распоряжении «Известий».

Соответствующие изменения депутат предлагает внести в постановление правительства о ПДД. В пешеходной зоне, а также по тротуару и пешеходной дорожке скорость средств индивидуальной мобильности не должна превышать 15 км/ч.

«За последние несколько лет количество ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и электромопедов выросло в семь раз. В 2019 году было 142 аварии, в 2022-м — уже 941. Число раненых тоже увеличилось в семь раз — с 147 до 976 человек, число погибших — в три раза, с 7 до 19», — говорится в письме, адресованном главе Минтранса Виталию Савельеву.

В России аварийность с участием средств индивидуальной мобильности в первом полугодии 2023 года выросла на 181,9% в годовом измерении, большинство таких происшествий случилось в Москве, отмечает Спиридонов.

Сейчас ездить на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью не более 25 км/ч. Если масса электротранспорта не превышает 35 кг, разрешается использовать тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. На пешеходных дорожках и тротуарах приоритет отдается пешеходам.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части автодорог. Но делать это можно только тем, кто старше 14 лет, и только на участках дорог с ограничением максимальной скорости до 60 км/ч, на которых разрешено движение велосипедистов. При этом такие транспортные средства должны иметь тормозную систему, а также передние и задние фары белого и красного цвета.

Выехали из тени: статус электросамокатов закрепили в ПДД
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23 октября сообщалось, что в России планируют ввести штрафы для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. В том числе речь шла об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, вождении в состоянии опьянения, о перевозке пассажиров, проезде на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, о превышении скорости более чем на 40 км/ч и других.

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