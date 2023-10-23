В России могут ввести штрафы для самокатчиков за нарушение ПДД

В России планируют ввести штрафы для владельцев самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. В том числе речь идет об управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков, вождении в состоянии опьянения, перевозке пассажиров, проезде на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, превышении скорости более чем на 40 км/ч и других. За эти нарушения им будут грозить штрафы от 500 до 30 тыс. рублей, а также арест от 10 до 15 суток. Кроме того, предлагается, ввести обязательную регистрацию СИМ с выдачей для них номерных знаков.

Как выяснили «Известия», такой пакет из нескольких законопроектов при поддержке Национального автомобильного союза будет внесен в Госдуму в 23 октября.

«В действующей редакции КоАП РФ водители СИМ не указаны. Таким образом возникает пробел в законодательстве, позволяющий водителям СИМ избегать ответственности за нарушения ПДД, пользуясь тем, что в КоАП РФ не установлена отдельная ответственность за нарушения ПДД, допущенные водителями СИМ», — говорится в пояснительных документах, которые имеются у «Известий».

В них отмечается, что зачастую по своим техническим характеристикам СИМ не уступают и даже превосходят некоторые модели скутеров и мопедов. При этом водители мопедов и скутеров, допустившие нарушения ПДД, сегодня несут за свои действия административную ответственность наравне с водителями других транспортных средств.

«В 2022 году в России было зарегистрировано 941 ДТП с участием водителей электросамокатов и прочих современных средств индивидуальной мобильности. В них погибли 19 человек, 976 человек были ранены. При этом важно учитывать, что сотрудники МВД фиксируют далеко не все подобные дорожно-транспортные происшествия. Столкновения, которые происходят не на дорогах общего пользования и не приводят к серьезным травмам, обычно не регистрируются», — пояснил причину разработки законопроекта один из его авторов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, ежегодно число аварий с участием СИМ увеличивается, поэтому настало время навести порядок в этой сфере.

Инициативу поддерживают в Национальном автомобильном союзе.

«Наш союз непосредственно участвовал в разработке данных законопроектов. Представленная Минтрансом дорожная карта по реформе использования СИМ полностью соответствует предложенной в них концепции. Всё начинается с идентификации, которая невозможна без номеров на транспортном средстве. Процедура — простая и понятная, через «Госуслуги». Затем — развернутый набор штрафов для СИМ, которые можно контролировать в том числе с помощью камер», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

При этом эксперт посетовал, что Минтранс установил срок введения новых мер не ранее 2025 года.

«Это приведет к серьезному количеству погибших и пострадавших за следующий сезон. Будем просить спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть данный пакет законопроектов в приоритетом порядке, это спасет жизни», — заявил Шапарин.

В сентябре фракция «Справедливая Россия — За правду» выступила с предложением обязать владельцев самокатов и других СИМ сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают.