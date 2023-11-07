Генпрокурор РФ встретился с коллегами из стран — членов ШОС

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел встречу с генпрокурором Ирана Мохаммадом Мовахеди Азадом, монгольским коллегой Банзрачем Жаргалсайханом, а также с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином в рамках заседания генеральных прокуроров государств — членов ШОС в Китае. Об этом 7 ноября сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Краснов выразил уверенность, что деятельность на прокурорских встречах стран — членов ШОС может совершенствоваться.

«Стоит подумать о проведении в межсессионные периоды экспертных встреч, консультаций, тренингов для прокуроров. Итоги таких мероприятий можно было бы подводить на ежегодных встречах глав прокурорских служб», — сказал он.

Краснов также поздравил генпрокурора Ирана с присоединением страны к ШОС и выразил уверенность, что его участие в формате взаимодействия генеральных прокуроров организации позволит укрепить контакты государств ради достижения общих целей.

Кроме того, генпрокурор РФ рассказал, что в текущем году в Тегеране запланировано проведение круглого стола по тематике противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, в том числе в информационно-коммуникационных сетях, киберпреступлениям и неправомерному использованию виртуальной валюты. Данное мероприятие предусмотрено программой сотрудничества генпрокуратур России и Ирана c 2023 по 2025 год.

В ходе встречи с коллегой из Монголии Краснов отметил, что взаимодействие прокурорских служб двух стран успешно развивается и находится на хорошем уровне.

«Предлагаю двигаться в этом направлении дальше, в том числе обменяться взаимными визитами делегаций, в рамках которых прокуроры и представители научного сообщества могли бы выступить с лекциями как в студенческих аудиториях, так и перед сотрудниками по самым актуальным темам практической направленности», — указал он.

Краснов напомнил, что между ведомствами России и Монголии реализуется специализированная программа сотрудничества, а среди приоритетных направлений работы назвал обеспечение законности в целях защиты бизнеса и развития предпринимательской деятельности.

Генпрокурор РФ также пригласил Жаргалсайхана посетить Санкт-Петербургский и Восточный экономические международные форумы в следующем году.

Ранее, 7 ноября, Краснов прибыл в КНР для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов ШОС, которое состоится 8 ноября.

В этот же день Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. В подписании документа приняли участие руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров и военный прокурор Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинь.