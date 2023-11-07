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Краснов прибыл в КНР для участия в заседании генпрокуроров стран — членов ШОС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Генеральный прокурор Игорь Краснов 7 ноября прибыл с рабочим визитом в Сиань, КНР, для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 8 ноября.

В ходе мероприятия будет рассмотрена роль органов прокуратуры в деле государственной модернизации. Отмечается, что на пленарном заседании Краснов представит доклад на тему «Прокурорский надзор за реализацией в России приоритетных национальных проектов».

Помимо этого, ожидаются двусторонние встречи с участием российского генпрокурора в ходе проведения 21-го заседания и подписание соглашений с иностранными коллегами. В частности, запланированы встречи с генеральным секретарем ШОС, а также с генпрокурорами Китая, Монголии, Ирана.

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Ранее, 26 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что главные задачи ШОС — обеспечить устойчивость стран-участниц к глобальным вызовам, а также защитить граждан и предприятия в условиях турбулентности. Кроме того, по его мнению, в дальнейшем углубить взаимодействие стран может реализация стратегии экономического развития на ближайшие 10 лет.

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов 5 июля указал на стремление Запада подорвать единство ШОС, которое растет с укреплением организации. Он подчеркнул, что признание возрастающей роли ШОС не только в региональных, но и мировых делах стало уже объективной реальностью.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.

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