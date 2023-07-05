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МИД РФ указал на рост стремления Запада подорвать единство ШОС

МИД РФ: стремление Запада подорвать единство ШОС возрастает с укреплением организации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Стремление Запада подорвать единство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) возрастает с укреплением организации. Такое мнение 5 июля на брифинге высказал спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

«Я буду утверждать это от противного: чем крепче ШОС, тем больше сопротивление тому, чтобы ШОС развивалась, и стремление отдельных государств подорвать единство, обработка отдельных партнеров и так далее», — заявил он.

По его словам, развитие внешнеполитической координации и политического диалога — это тоже приоритетная задача. Хакимов подчеркнул, что признание возрастающей роли ШОС не только в региональных, но и мировых делах стало уже объективной реальностью.

Скоростная ШОС: что выиграет организация от присоединения к ней Ирана
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Ранее, 4 июля, стало известно, что Иран присоединился к ШОС в качестве полноправного члена объединения. Саммит совета глав государств ШОС прошел в Нью-Дели в дистанционном формате.

При этом во время заседания премьер-министр Индии Нарендра Моди указал, что Шанхайская организация сотрудничества может стать важным голосом реформирования глобальных институтов.

По итогам заседания Совета глав государств ШОС была подписана совместная Нью-Делийская декларация. Страны-участники подтвердили ненаправленность объединения против других стран и открытость для широкого сотрудничества. Кроме того, объединение выступило за уважение права народов на самостоятельный выбор путей своего развития.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.

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