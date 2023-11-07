РФ и Китай подписали соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур

Главная военная прокуратура России и министерство обороны Китая подписали в Сиане соглашение о порядке взаимодействия военных прокуратур. Об этом 7 ноября сообщила Генпрокуратура РФ.

По итогам встречи было подписано соглашение, о взаимодействии Главной военной прокуратуры России и Военной прокуратуры Народно-освободительной армии КНР. Участвовали в подписании документ руководитель Главной военной прокуратуры РФ Валерий Петров и военный прокурор Народно-освободительной армии Китая Чжан Цзинь.

«В ходе прошедшей в октябре встречи президента России Владимира Владимировича Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было отмечено, что министерства и ведомства двух стран прилагают все усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей. Наша с вами совместная работа — яркое тому подтверждение», — сказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Также стоит отметить, что пятнадцать российских прокуроров прибудут в Пекин, для повышения квалификации в рамках сотрудничества надзорных ведомств России и Китая в научно-образовательной сфере.

«Подготовлены соглашения в научно-образовательной сфере. В сентябре 15 китайских прокуроров уже прошли обучение в Москве, и в ближайшее время 15 наших работников прибудут в Пекин для повышения квалификации в Государственной академии прокуроров Китайской Народной Республики», — отметил Краснов на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном.

Кроме того, генеральный прокурор рассказал о планах в текущем месяце принять участие в 5-й встрече руководителей прокурорских служб БРИКС, а также он пригласил Ин Юна на 6-ю встречу данного формата, которая запланирована на следующий год в России.

Ранее в этот день сообщалось о том, что Игорь Краснов прибыл в КНР для участия в 21-м заседании генпрокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится 8 ноября.