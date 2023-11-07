Эксперт не увидел последствий для РФ от приостановки НАТО участия в ДОВСЕ

Для России не представляет никаких последствий приостановка участия стран НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом «Известиям» 7 ноября заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее во вторник страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в ответ на выход из него России.

«Для нас никаких последствий не будет. Мы в этом договоре не участвуем с 2007 года, поэтому участвуют они или не участвуют в этом договоре, нам без разницы. Тем более что этот договор создавался в годы существования Варшавского договора и НАТО, и тогда очень важен был контроль над вооружением, то есть с другой стороны тех стран, которые входят в этот договор», — объяснил Литовкин.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин также отметил в разговоре с «Известиями», что соблюдение ДОВСЕ устарело и не отвечает тем изменениям, которые сегодня происходят в Европе. По словам эксперта, в 1990-е годы была попытка ограничить вооруженные силы в Европе.

«Попытки, они не просто проходили, там много шло согласований разной формы, мы представляли и стали приходить к какому-то пониманию, но чтобы придерживались США, я бы не сказал, а вот то, что они постоянно как-то пытались нас подобным соглашением уколоть, то это было. Но в связи с тем, что они в одностороннем порядке развязали весьма неконтролируемое прохождение вооруженных сил, соответствующей боевой техники, затем продвижение инфраструктуры НАТО на восток к нашим границам, вход новых государств — всё это серьезным образом изменило соотношение сил и средств. В новых условиях этот договор никак не работает и нужны какие-то новые подходы к тому, чтобы сдерживать вооружения», — считает Кошкин.

Также в этот день, 7 ноября, в МИД России заявили, что процедура выхода страны из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году, и теперь он окончательно ушел в историю.

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 10 мая, после чего 16 мая Государственная дума поддержала денонсирование.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.