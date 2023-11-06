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Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона

Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в Национальной галерее Лондона
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Фото: соцсети
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В Национальной галерее в Лондоне два человека 6 ноября разбили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» 1647 года. Об этом сообщает галерея в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что их арестовали. Сейчас картина снята с экспозиции и передана для осмотра реставраторам. На кадрах можно увидеть, что молодые люди одеты в белые футболки с надписью «Просто остановите нефть» на английском языке.

Телеканал Sky News отмечает, что защитное стекло разбили участники экологического движения Just Stop Oil (JSO). Студенты Ханан и Харрисон для этого использовали аварийные молотки.

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Активисты Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. В частности, они выступают против расширения британской нефтедобычи. Так, в апреле студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в картинной галерее и музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.

В октябре прошлого года участники движения совершили в знак протеста «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.

В том же месяце две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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