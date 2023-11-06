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Киев возмутили высказывания главы ЕК о достижениях Украины для вступления в ЕС

Вице-премьер Украины Стефанишина: слова главы ЕК о достижениях Киева для вступления в ЕС негативны
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Фото: Global Look Press/Pavlo Bahmut
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отреагировала на заявление о выполнении страной 90% условий для вступления в Евросоюз (ЕС). По ее словам, такие высказывания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен носят «негативный характер», пишет 6 ноября газета Financial Times.

«Даже 99,9% — это негативный тезис для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное», — сказала Стефанишина.

По ее словам, достижение всех условий для готовности к вступлению невозможно, так как при выполнении целей появляется все больше проблем.

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Ранее, 4 октября, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Прогноз Мишеля прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, указав на веру ЕС в существование Украины до этого времени. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в этот же день, что для Евросоюза вхождение в него Киева в ее текущем формате является началом конца альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще шесть стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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