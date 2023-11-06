Иордания посчитает объявлением войны выселение жителей сектора Газа

Иордания посчитает объявлением войны любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега Иордана. Об этом заявил премьер-министр государства Бишар аль-Хасауне в понедельник, 6 ноября.

«Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега или создание условий для этого являются «красной линией», Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Правительство Израиля 31 октября заявило о существовании плана по переселению 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египет. В документе, датированном 13 октября, предлагалось разместить людей в палаточных городках на севере Синая. В дальнейшем там планируется построить постоянные города и гуманитарный коридор.

При этом еще 19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет.

1 ноября пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна заявил, что массовое переселение Израилем жителей анклава на Синайский полуостров будет равносильно объявлению новой войны.

Позднее, 3 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые планы по переселению жителей сектора Газа разрушат перспективы создания палестинского государства и обрекут палестинцев на вечное бесправное существование. Он отметил, что это не обеспечит ни мир, ни безопасность в регионе.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.