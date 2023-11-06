Правительство предложило продавать алкоголь на внутренних рейсах в duty free

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о розничной продаже алкоголя в магазинах беспошлинной торговли (duty free, МБТ) в залах ожидания вылетов внутренних рейсов международных аэропортов России. Документ опубликован 6 ноября в базе законопроектов нижней палаты парламента.



Иностранную продукцию в таких магазинах пометят специальными федеральными марками, которые подтверждают легальность их оборота в стране.

Как говорится в пояснительной записке, аэропорты и магазины duty free понесли серьезные убытки в пандемию коронавируса, ситуация в дальнейшем усложнилась из-за геополитической обстановки. Инициатива должна помочь операторам аэропортов и магазинам duty free.

«Так, по данным реестра владельцев МБТ ФТС России, с 2019-го по март 2023 года количество владельцев МБТ сократилось на 20%», — говорится в документе.



Меру предлагается ввести временно, в случае принятия она будет действовать до 30 июня 2026 года. Изменения внесут в закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».



Эксперты прогнозируют дополнительную выручку в размере почти 9 млрд рублей из расчета пассажиропотока уровня 2022 года — 77,7 млн человек.

В октябре стало известно, что в России будет разрешено продавать алкоголь на верандах при кафе и ресторанах. Действующие правила торговли спиртным были раньше актуальными, но сейчас сформировалась культура потребления алкоголя, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.