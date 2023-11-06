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Экс-политстратег Обамы усомнился в необходимости участия Байдена в выборах

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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Экс-политстратег администрации бывшего президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод в воскресенье, 5 ноября, усомнился в целесообразности участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах осенью 2024 года.

«Лишь Джо Байден может принять это решение. <...> Ему нужно решить, мудро ли это. Будет ли это в его интересах или в интересах страны?» — говорится в сообщении Аксельрода в X.

Так он прокомментировал опубликованные газетой The New York Times результаты опроса избирателей, которые показали, что экс-президент Дональд Трамп опережает Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Эти штаты считаются ключевыми с точки зрения исхода президентских выборов.

По мнению эксперта, дальнейшие попытки политика добиться переизбрания на пост президента «вызовут дрожь сомнений» и «закономерные опасения» в Демократической партии.

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В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.

Тогда же сообщалось, что рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой главы Белого дома.

В августе доктор юридических наук, американист Александр Домрин предположил в беседе с «Известиями», что Байден и Демократическая партия в целом настолько боятся Трампа, что будут искать новые уловки, лишь бы не допустить его до выборов главы Белого дома в 2024 году. Домрин подчеркнул, что обвинениями против Трампа Байден, сам того не желая, повышает популярность экс-лидера среди американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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