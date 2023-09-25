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Рейтинг одобрения работы Байдена оказался близок к антирекорду

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bonnie Cash
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Рейтинг неодобрения президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена близок к достижению нового максимума. Об этом 24 сентября сообщает телеканал NBC.

По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой Байдена.

Исследование показало, что поддержка президента США стремительно падает среди страты респондентов в возрасте от 18 до 24 лет: на сегодняшний день Байденом довольны 46% молодых американцев.

По данным опроса, 53% опрошенных не одобряют проводимую президентом США внешнюю политику. Еще 59% не нравится подход американского лидера к решению экономических вопросов.

Тем временем избиратели выражают беспокойство относительно возраста президента. Например, 74% опрошенных заявили, что у них есть серьезные или умеренные опасения касательно его физического и ментального здоровья. Что касается 77-летнего Дональда Трампа, который также баллотируется на выборы президента США, то его здоровьем обеспокоены 44% участников опроса.

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Ранее, 27 апреля, рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена снизился до рекордных 37%. Отмечается, что последние полтора года уровень одобрения работы Байдена находился в диапазоне 40%, за исключением текущего показателя и 38% в июле прошлого года.

О том, что Байден будет баллотироваться на второй срок, он сам официально объявил 25 апреля. Также глава государства указал на то, что у каждого поколения имеются моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и сейчас это время настало. Заявление Байдена было сделано спустя ровно четыре года после объявления об участии в выборах 2020 года.

В свою очередь, бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Джо Байден является слабейшим главой США в современной истории. Хейли, которая участвует в выборах президента от Республиканской партии, призвала Байдена отправиться в отставку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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