В Турции полиция применила водометы против попытавшихся проникнуть на базу США

В Турции полиция применила перцовый газ и оснащенные водометами бронеавтомобили TOMA для разгона протестующих против политики Израиля и США демонстрантов, попытавшихся проникнуть на авиабазу Инджирлик, которую используют военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило агентство DHA.

Акция протеста была организована турецким Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH), выступающим против атак Израиля на Палестину.

Так, 3 ноября протестующие на собственных автомобилях отправились из Стамбула в город Адана, расположенный в 8 км от авиабазы. По мере движения колонны к ней «присоединились люди со всей Турции», сообщает агентство.

При этом протестующим было разрешено провести демонстрацию в отведенном для этого месте на бульваре Сезаи Каракоч в Адане. Однако, когда колонна приблизилась к Инджирлику, группа демонстрантов попыталась проникнуть на авиабазу.

«Конная полиция и отряды полиции по охране общественного порядка применили перцовый газ и ТОМА, чтобы разогнать группу», — говорится в сообщении.

Накануне, 4 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе от дальнейшего общения с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху. Турецкий лидер заявил, что ответственность за атаки на сектор Газа в первую очередь лежит на самом израильском премьере.

Ранее, 28 октября, президент Турции пригрозил западным странам войной «креста с полумесяцем», выступая на масштабном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку они «мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для легитимизации военных преступлений Израиля», добавил турецкий лидер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.