Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом

Художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова 5 ноября похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

На церемонии присутствовали, в частности, губернатор Петербурга Александр Беглов, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также общественные и культурные деятели, родные и близкие Темирканова и просто почитатели его творчества.

Ранее в этот день в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялась церемония прощания с Темиркановым, проститься пришли сотни человек.

Губернатор города Александр Беглов заявил, что одну из музыкальных школ в Петербурге назовут в честь Темирканова. Кроме того, его именем будет назван культурный центр, который в данный момент строится в Нальчике.

Дирижер скончался 2 ноября в возрасте 84 лет.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Темирканова как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.