Прощание с дирижером Темиркановым началось в Петербургской филармонии

В Большом зале филармонии в воскресенье, 5 ноября, началась церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии Юрием Темиркановым.

Панихида по дирижеру открыта для всех желающих, проститься пришли сотни человек. Над сценой зала размещен большой портрет Темирканова. Гроб находится в центре зала, возле выставлены награды дирижера.

«Как вы все знаете, Юрий Хатуевич в молодые годы был человеком очень сценичным. Он когда-то работал в БДТ (Большом драматическом театре. — Ред.), и, видимо, это не прошло даром. Он прекрасно смотрелся на сцене, у него была великолепная, блистательная мануальная техника. Он прекрасно общался как с оркестром, так и с залом. На тех концертах, которые я помню, публики было такое количество, можно сказать, как говорят музыканты, на люстрах висели», — поделился воспоминаниями о маэстро Владимир Альтшулер, дирижер академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии.

По словам концертмейстера заслуженного коллектива России, народного артиста РФ Льва Клычкова, Темирканов был счастливым человеком, поскольку он делал то, ради чего был рожден.

«Мы потеряли великого человека, великого музыканта, великого художника, великого учителя. Человека, который явил собою действительно великого представителя нашей культуры. Для всего мира имя Юрия Темирканова — это имя чистой, непубличной классики без лишнего пафоса, без лишних эмоций. Ровно то, что скрыто в той музыке, которая в этот момент исполнялась. Каждый концерт — это событие, каждый концерт — это невероятно трепетное отношение к каждой ноте», — отметил он.

Дирижер скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Его похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал дирижера как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.