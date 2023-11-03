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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Темирканова

Путин о худруке Петербургской филармонии Темирканове: он был великим музыкантом и творцом
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Темирканова в связи со смертью худрука академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова. Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом», — приводятся слова главы государства в публикации, размещенной на сайте Кремля.

Российский лидер охарактеризовал дирижера как личность поистине неординарного масштаба, открытую для добрых, благородных дел и начинаний. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул Путин.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — указал президент.

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О смерти Темирканова стало известно ранее, 2 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Прощание с дирижером пройдет в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.

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