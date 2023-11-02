Умер худрук Санкт-Петербургской академической филармонии

Художественный руководитель заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 2 ноября «Известиям» сообщил источник.

Информация о причине смерти не уточняется.

Пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича на своем сайте подтвердила смерть худрука: «С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов».

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича.

Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, а также званий.