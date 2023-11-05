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В Санкт-Петербурге завершилась церемония прощания с Юрием Темиркановым

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Большом зале филармонии 5 ноября завершилась церемония прощания с художественным руководителем Санкт-Петербургской академической филармонии Юрием Темиркановым.

В последний путь Темирканова проводили аплодисментами. Панихида по художественному руководителю филармонии была открыта для всех желающих, проститься с ним пришли сотни человек. Над сценой зала был размещен большой портрет дирижера.

«Мы сегодня прощаемся с выдающимся гражданином нашей страны, с почетным гражданином нашего великого города Санкт-Петербурга Юрием Хатуевичем Темиркановым <...> Он всегда давал мудрые советы абсолютно всем — ненавязчиво, он не учил, а делился своим жизненным опытом. Юрий Хатуевич мог дружить, и, самое главное в этой жизни, он всегда помогал людям <...> Он всегда говорил, все люди добрые, и нужно что-то в них найти хорошее, и всегда в человеке есть что-то хорошее, и надо уметь находить и видеть в человеке доброе и хорошее», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии прощания.

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин также принял участие в церемонии прощания с дирижером и рассказал, что их связывали близкие отношения.

«Не верится, что Юрий Хатуевич покидает эту бренную землю. Меня с ним связывали очень близкие человеческие отношения, не раз встречались и в Нальчике, и здесь, в Ленинграде, в Петербурге. Безусловно, это выдающийся режиссер, музыкант. Малый, теперь Михайловский театр, филармония, где мы сейчас находимся с вами, Мариинка — это всё творения его рук. О его профессиональных качествах можно говорить много и бесконечно. Спасибо музыкантам, что мы сегодня вновь услышали музыку, так любимую и создаваемую Юрием Хатуевичем», — сказал Степашин.

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Дирижер скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. Его похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал дирижера как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.

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