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В честь Темирканова назовут музыкальную школу в Санкт-Петербурге

Беглов: в честь Темирканова назовут музыкальную школу в Санкт-Петербурге
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Одну из музыкальных школ в Петербурге назовут в честь художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе прощания с дирижером.

Кроме того, его именем будет назван культурный центр, который в данный момент строится в Нальчике.

Ранее в этот день стало известно, что Мариинский театр назовет именем Темирканова кабинет в историческом здании Мариинки, где он работал.

Дирижер скончался 2 ноября в возрасте 84 лет. 5 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоялась церемония прощания с Темиркановым, проститься пришли сотни человек. Его похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал Темирканова как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

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Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.

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