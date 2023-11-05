Захарова прокомментировала санкции МОК в отношении российских спортсменов

Санкции против российских спортсменов являются «бесконечным стремлением нагадить в быту». Об этом 5 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.

«Бесконечное стремление, я прошу прощения за это слово, нагадить в быту — кому-то визы не дали, кого-то заставили пройти через допинговый ад, когда не имеют никакого отношения все эти пробы к спорту, медицине и здоровью, а только к политике», — сказала она.

Захарова добавила, что западные страны вместо принципов олимпизма пытаются создать и внедрить в спорт новые правила, которые никто не понимает.

«А что это такое? Принципы олимпизма? Их можете почитать. Забейте в любой поисковик. Вам все станет понятно. А что такое правила? Кому как захотелось, тот так себя и ведет», — заявила официальный представитель МИД.

Днем ранее МИД РФ назвал принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об отстранении спортсменов из России от участия в Олимпийских играх проявлением сегрегации по национальному признаку. Дипломаты также отметили, что заявление МОК об ограничительных мерах в отношении россиян демонстрирует политику двойных стандартов.

2 ноября Захарова заявила, что РФ требует от МОК прекратить практику двойных стандартов в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

До этого, 12 октября, официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил об отстранении от работы Олимпийского комитета России (ОКР) в связи с включением в него олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, решение исполкома МОК действует «до дальнейшего уведомления». Захарова в свою очередь ответила, что подобные «политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта».

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.