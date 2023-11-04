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МИД РФ обвинил МОК в сегрегации по национальному признаку из-за отстранения россиян

В МИД назвали отстранение МОК россиян сегрегацией по национальному признаку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Принятое Международным олимпийским комитетом (МОК) решение об отстранении спортсменов из России от участия в Олимпийских играх ― не что иное, как проявление сегрегации по национальности. Об этом 3 ноября сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

«Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», ― сказано в заявлении российского МИД, опубликованного на официальном сайте министерства.

Представители министерства отметили, что заявление МОК об ограничительных мерах в отношении россиян демонстрируют политику двойных стандартов, которую преследует комитет. По мнению МИД РФ, другие страны мира, которые принимали участие в военных конфликтах и других боевых действовали, в отличие от России никогда не дисквалифицировались МОК по этой причине.

«Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах, и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», ― заявили в международном ведомстве.

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Ранее, 1 ноября, представитель МОК в беседе с агентством DPA указал, что комитет «придерживается концепции индивидуальной ответственности, а спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств». Так, организация напомнила атлетам об ответственности за дискриминационное поведение на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ требует от МОК прекратить практику двойных стандартов в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин , выступая на форуме «Россия — спортивная держава», заявил, что запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях является этнической дискриминацией. Однако МОК отверг обвинения, добавив, что «участие в Олимпиаде не является правом человека».

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. До этого, в феврале прошлого года, комитет ввел запрет на участие граждан РФ.

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