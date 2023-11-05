Новак заявил, что РФ продолжит сокращение поставок нефти до конца года

Россия продолжит придерживаться добровольного сокращения поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день до конца года. Об этом 5 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

«В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», — уточнил вице-премьер.

Новак добавил, что ограничение призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

21 сентября правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго уточнили, что из-за таких мер ожидается увеличение предложения моторного топлива на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен.

На следующий день стало известно, что в России снизились биржевые цены на бензин и дизельное топливо. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин Аи-95 подешевел до 59,362 тыс. рублей за тонну, Аи-92 — до 55,925 тыс. рублей за тонну, летний дизель — до 61,431 тыс. рублей за тонну.

Позднее, 11 октября, президент России Владимир Путин призвал власти РФ превентивно реагировать на кризисы на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что в последнее время произошел резкий скачок стоимости бензина и дизельного топлива, для борьбы с которым российское правительство приняло ряд мер.