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Сюжет:

Арестович признался в обмане украинцев по поводу быстрой победы ВСУ

Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ в конфликте
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Фото: Соцсети
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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признался, что врал, рассказывая в своих блогах о быстрой победе Украины над Россией. Об этом он 4 ноября написал в своем Telegram-канале.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <…> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — заявил Арестович.

Также он добавил, что без изменений нынешней политической системы через полгода-год Киев может остаться без шанса присоединения к НАТО.

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Ранее, 4 ноября, телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора.

1 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

27 октября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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