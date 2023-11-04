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Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
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Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима

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Фото: REUTERS/Stringer
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Для Украины из-за событий на Ближнем Востоке наступили нелегкие времена, Киев больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена. <...> Это видно невооруженным взглядом, что растет раздражение от Киева», — сказал он.

Песков подчеркнул, что западные страны готовы были помогать Киеву лишь в расчете на результат, поэтому Украина уверовала в скорую победу над Россией на поле боя, однако теперь стала очевидна невозможность такого сценария, добавил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что «иждивенческий подход» киевских властей также исчерпал себя.

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Днем ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора.

Также в тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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