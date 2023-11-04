Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима

Для Украины из-за событий на Ближнем Востоке наступили нелегкие времена, Киев больше не может пользоваться своим иждивенческим доминированием. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена. <...> Это видно невооруженным взглядом, что растет раздражение от Киева», — сказал он.

Песков подчеркнул, что западные страны готовы были помогать Киеву лишь в расчете на результат, поэтому Украина уверовала в скорую победу над Россией на поле боя, однако теперь стала очевидна невозможность такого сценария, добавил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что «иждивенческий подход» киевских властей также исчерпал себя.

Днем ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил об обсуждении США, странами Европы и Украиной вариантов условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора.

Также в тот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.