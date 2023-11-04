Израиль на три часа разрешил эвакуацию жителей севера Газа на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что позволил эвакуироваться палестинцам с северной части Газы посредством передвижения по главному шоссе региона в рамках их усилий по поощрению гражданских лиц к эвакуации на юг. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что целью открытие с 13:00 до 16:00 (с 14:00 до 17:00 мск) основной автотрассы в Газе Салах Ад-Дина нацелено на перемещение мирных граждан подальше от районов, которые являются центром войны Израиля и ХАМАС.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, прислушайтесь к нашим инструкциям и направляйтесь на юг», — указано в сообщении израильской армии.

Днем ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ после окружения города Газа зашла на территорию анклава для проведения боевых операций против палестинского движения ХАМАС. По словам начальника генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, военные Израиля уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс., со стороны Палестины пострадали 24 тыс. человек, погибли 9,4 человек.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.