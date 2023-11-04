Турист из Катманду рассказал о землетрясении в Непале

Землетрясение в Непале ощущалось даже в 500 км от эпицентра — в столице страны Катманду. Об этом 4 ноября сообщает «Известиям» российский турист Александр Болдаков.

Во время землетрясения Болдаков, по его словам, лежал в кровати, как вдруг ее начало трясти. Длилось это примерно полминуты.

«Вечером перед сном я лежал в кровати и почувствовал, что ее качает, как колыбель. Это длилось секунд 30», ― рассказал турист.

Подземные толчки также ощущались и в столице Индии Нью-Дели, где здания раскачивались от сейсмоактивности, сообщает издание Associated Press.

Этой ночью в Западном Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как минимум 37 человек стали жертвами стихийного бедствия. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули.

Эпицентр сейсмоактивности находился в Джаджаркоте, который располагается практически в 500 км к северо-востоку от столицы Непала Катманду.