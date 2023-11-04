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Politico сообщила о требовании США объяснить удар по лагерю беженцев в Газе

Politico: Вашингтон запросил у Израиля объяснения удара по лагерю беженцев в Газе
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Saeed Jaras apaimages
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Администрация американского президента Джо Байдена запросила у израильских властей объяснить причины, из-за которых был нанесен удар по крупному лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом 3 ноября сообщает газета Politico.

По информации издания, США обратились к Израилю с просьбой предоставить подробный ход планирования боевой операции, которая привела к массовой гибели мирного населения.

Также администрация Байдена указала израильским коллегам на необходимость «точно наводить орудия на цели», чтобы не создавать новых жертв среди мирного населения Газы.

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За день до того, 2 ноября, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

31 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия. Тогда боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

В этот же день представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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