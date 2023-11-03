Стала известна дата продажи мемуаров Бритни Спирс в России

Торговый дом «Эксмо» представит мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» в январе 2024 года, сообщил 3 ноября «Известиям» гендиректор издательства Евгений Капьев.

«Рады сообщить, что торговый дом «Эксмо» представит российскому читателю первую книгу Бритни Спирс на языке оригинала. Ожидается, что книга появится в продаже в начале 2024 года», — сказал он.

Прав на перевод книги у российских издательств пока нет.

Книга будет доступна на популярных маркетплейсах, а также в сети «Читай-город — Буквоед», в интернет-магазине холдинга «Эксмо-АСТ» — Book24, «Республике», сети «Меломан», торговом доме книги «Москва» и в других книжных магазинах.

Мемуары Бритни Спирс вышли 24 октября. Их выпустила компания Gallery Books. О том, что стартовал предзаказ книги, певица сообщала еще 11 апреля. Тогда же источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары певицы «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».

В данных мемуарах певица делится своей историей, в которой нашлось место и успеху, титулам и наградам, и потере дееспособности в течение многих лет под полной опекой родного отца, и подробностям суда, после которого она стала свободной.