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Бритни Спирс назвала дату выхода своих мемуаров

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Американская певица Бритни Спирс анонсировала выпуск своей первой книги. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает TMZ.

На готовящиеся к выпуску мемуары, получившие название «Женщина во мне», уже стартовал предзаказ, сама же книга выйдет 24 октября. На обложке книги изображена черно-белая фотография исполнительницы, на которой та позирует топлес.

«Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то», — приводит слова Спирс сайт kp.ru.

Мемуары будет выпускать компания Gallery Books.

О том, что Бритни Спирс завершила работу над книгой, стало известно в апреле этого года. Тогда источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары певицы «предельно честными» и написанными «от чистого сердца», пишет «Газета.Ru».

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7 июля Бритни Спирс заявила о том, что ее ударил по лицу телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньямы. Отмечается, что певица хотела сфотографироваться со спортсменом и похлопала того по плечу, после чего один из охранников ударил ее так, что она едва не упала, пишет «Ридус».

Сам баскетболист признался, что не смог разглядеть случившееся, поскольку стоял спиной. Как отмечает телеканал «360», певица пожаловалась в полицию Лас-Вегаса на произошедшее и рассчитывала на извинения, но не получила их. Полиция Лас-Вегаса провела расследование и не стала выдвигать никаких обвинений, сообщает RT.

Правоохранительными органами было установлено, что певица сама непреднамеренно «ударила себя по лицу». Таким образом, слова о насилии в ее сторону сочли за клевету. Эту версию якобы подтверждают и кадры с камер видеонаблюдения.

В сентябре прошлого года Спирс заявила, что из-за травмы, полученной во время многолетнего опекунства над ней, может больше никогда не выступать на сцене, пишет НСН. Через несколько часов после публикации Спирс удалила свой пост из соцсети.

В 2021 году с Бритни Спирс сняли опекунство, под которым она находилась 14 лет. Решение вынес суд в Лос-Анджелесе. Во время процесса в зале суда никто не высказался против такого решения, отмечает телеканал «Звезда».

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