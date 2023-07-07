Бритни Спирс заявила об избиении охраной баскетболиста Вембаньямы

Полиция Лас-Вегаса рассмотрит обращение певицы Бритни Спирс, которая утверждает, что ее ударил по лицу телохранитель баскетболиста Виктора Вембаньямы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщило издание TMZ.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел накануне вечером. Артистка отметила, что хотела сфотографироваться со спортсменом и похлопала его по плечу. После этого один из охранников Вембаньямы ударил женщину так сильно, что с ее лица слетели очки, а сама она чуть не упала на пол.

Источники в правоохранительных органах заявили, что дело может быть передано в окружную прокуратуру. К настоящем моменту, никаких официальных обвинений не предъявлялось.

Между тем баскетболист признался, что не смог разглядеть случившееся, поскольку стоял спиной. Он лишь упомянул, что охрана велела ему не останавливаться, и оттолкнула Спирс, когда певица «схватила» своего кумира сзади.

В конце апреля 2022 года бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон напал на пассажира самолета в США. По словам источника, потерпевший был пьян и провоцировал спортсмена.