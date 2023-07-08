Реклама
Прямой эфир
Мир
Неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области
Мир
РФ назвала поставку кассетных боеприпасов Украине проявлением антироссийского курса
Спорт
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА
Мир
Сеть супермаркетов в ФРГ пыталась уволить россиянина из-за национальности
Общество
В парламенте Крыма рассказали о транспортном коридоре через новые регионы
Мир
Украина и Нидерланды определили сроки начала обучения пилотов управлению F-16
Происшествия
Сотрудники ВГА Харьковской области попали под обстрел со стороны ВСУ
Мир
Полиция прекратила дело об избиении Бритни Спирс
Общество
Утонувшие под Истрой мальчики ловили в водоеме рыбу
Мир
Пушилин назвал безысходностью решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов
Мир
Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в Турции в августе
Мир
Двое правоохранителей погибли после нападения неизвестных на участок полиции в Иране

Полиция прекратила дело об избиении Бритни Спирс

0
Фото: REUTERS/Cover Media via Reuters Connect
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело об избиении певицы Бритни Спирс охранником баскетболиста Виктора Вембаньяма прекращено. Об этом сообщило издание Rolling Stone 7 июля.

В материале опубликованы выдержки из полицейского отчета, в котором сказано, что охранник действительно оттолкнул руку певицы, однако полицейские пришли к выводу, что певица затем ударила себя сама.

Таким образом, слова о насилии в ее сторону сочли за клевету. Эту версию якобы подтверждают и кадры с камер видеонаблюдения в отеле.

В результате охранник спортсмена оказался полностью оправдан, ему ничего не грозит.

Выпустить пару: Бритни Спирс спела с Элтоном Джоном, Селена Гомес — с Rema
Главные музыкальные новинки недели

Инцидент произошел 6 июля. Тогда певица заявила, что охрана Вембаньяма ударила ее по лицу, когда она хотела сфотографироваться со спортсменом, поэтому похлопала его по плечу. По словам артистки, он ударил ее так сильно, что с лица слетели очки, а сама она чуть не упала на пол.

Как уточнил сам баскетболист, певица схватила его «сзади», что заставило охрану оттолкнуть ее. О том, что это была Спирс, Вембаньяма узнал намного позднее, так как шел в ресторан не оглядываясь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023