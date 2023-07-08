Полиция прекратила дело об избиении Бритни Спирс

Дело об избиении певицы Бритни Спирс охранником баскетболиста Виктора Вембаньяма прекращено. Об этом сообщило издание Rolling Stone 7 июля.

В материале опубликованы выдержки из полицейского отчета, в котором сказано, что охранник действительно оттолкнул руку певицы, однако полицейские пришли к выводу, что певица затем ударила себя сама.

Таким образом, слова о насилии в ее сторону сочли за клевету. Эту версию якобы подтверждают и кадры с камер видеонаблюдения в отеле.

В результате охранник спортсмена оказался полностью оправдан, ему ничего не грозит.

Инцидент произошел 6 июля. Тогда певица заявила, что охрана Вембаньяма ударила ее по лицу, когда она хотела сфотографироваться со спортсменом, поэтому похлопала его по плечу. По словам артистки, он ударил ее так сильно, что с лица слетели очки, а сама она чуть не упала на пол.

Как уточнил сам баскетболист, певица схватила его «сзади», что заставило охрану оттолкнуть ее. О том, что это была Спирс, Вембаньяма узнал намного позднее, так как шел в ресторан не оглядываясь.