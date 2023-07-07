Вембаньяма рассказал об инциденте между его охраной и Бритни Спирс
Французский баскетболист Виктор Вембаньяма рассказал подробности инцидента с его охраной и певицей Бритни Спирс, произошедший в Лас-Вегасе, он несколько часов не знал, что той, кого телохранитель оттолкнул, оказалась артистка. Об этом 7 июля пишет TMZ.
По словам 19-летнего спортсмена, он шел в ресторан отеля Aria, в холле было много людей, которые звали его. Он обсудил с охраной, что не будет останавливаться. Тогда какой-то человек, который повторял «сэр, сэр», подбежал и схватил его сзади.
«Я не видел, что произошло, потому что шел прямо и не останавливался. Этот человек схватил меня сзади — не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином», — цитирует Вембаньяму таблоид.
Баскетболист добавил, что в течение нескольких часов не знал, что оттолкнули именно Спирс, пишет «Спорт-Экспресс».
«Сначала я подумал: «Да вы шутите!» Но да, оказалось, что это действительно была Бритни Спирс. Я не видел ее лица, не смотрел на нее», — уточнил он.
Кроме того, свидетель рассказал TMZ, что не только видел, как глава службы безопасности ударил певицу, но и слышал этот звук.
Инцидент произошел накануне. Тогда Спирс заявила, что охрана Вембаньямы ударила ее по лицу, когда она хотела сфотографироваться со спортсменом, поэтому похлопала его по плечу. По словам артистки, он ударил ее так сильно, что с лица слетели очки, а сама она чуть не упала на пол.
Издание TMZ сообщило, что полиция Лас-Вегаса рассмотрит обращение певицы.