Элтон Джон спасает Бритни Спирс, Muse пародируют хорроры, а Селена Гомес меняет Испанию на Нигерию. И снова звезды экспериментируют и пытаются удивить публику. Не всегда результат получается действительно художественным, но любопытным — уж точно. «Известия» собрали самое интересное и яркое из музыкального «урожая» недели.

Elton John & Britney Spears — Hold Me Closer

Известие о том, что Элтон Джон запишет дуэт с Бритни Спирс, стало сенсацией. Во-первых, сам факт такого союза как минимум необычен. И, во-вторых, от Бритни уже давно не слышно никаких творческих новостей — только бесконечные судебные разборки с родственниками, скандальные голые селфи в запрещенной соцсети и прочие сомнительные инфоповоды. Понятно, что, учитывая весь этот бэкграунд, никто и не ждал от Спирс настоящего возвращения, и все же теплилась надежда, что хотя бы под надзором «рокет-мэна» исполнительница Toxic выдаст нечто запоминающееся. Напрасно.

При этом сама композиция, пожалуй, неплоха. Здесь вспоминается недавний дуэт Cold Heart Элтона с Dua Lipa — стилистически Hold Me Closer близка к тому беззаботному танцевальному ремиксу. Но если в нем голос Дуа Липы все-таки был слышен, то в новом сингле Бритни не поет ни одной самостоятельной строчки, и ее характерный тембр лишь в каких-то отдельных моментах проглядывает через вокал Элтона. Судя по всему, артистка в такой скверной форме, что даже спеть самостоятельно хотя бы одну развернутую мелодию не способна. Ну зато сэр Джон стабильно хорош.

Rema & Selena Gomez — Calm Down

Последняя полная неделя лета оказалась щедрой на громкие коллаборации в сфере поп-музыки. Конечно, Элтона и Бритни по медийной привлекательности не переплюнуть, но в музыкальном плане дуэт Селены Гомес и нигерийского афробит-исполнителя Rema даже более интересен. Песня Calm Down появилась в репертуаре восходящей африканской звезды еще в феврале и стала международным хитом: клип на YouTube посмотрели больше 139 млн раз.

Очевидно, этот успех привлек внимание Селены, которая предложила Rema перезаписать его композицию уже вдвоем. Весьма привычный ход для американской индустрии: раньше нечто подобное мы видели в случае с австралийским вундеркиндом The Kid LAROI, чья песня Without You затем превратилась в дуэт с Майли Сайрус. Коммерческая и пиар-подоплека подобных римейков очевидна, но, как говорится, почему бы и нет, если в итоге довольны поклонники обоих артистов? Вот и Calm Down только выиграла от участия Гомес, чей мягкий голос здесь очень кстати. В контексте ее творчества эксперимент вдвойне интересен, ведь некоторое время назад Селена выпустила испаноязычный альбом, а теперь пустилась еще в более далекое стилевое путешествие.

Пикник «Веселый и злой»

Главная отечественная новинка недели — это, безусловно, альбом группы «Пикник», который поклонники ждали почти три года, причем последние два это ожидание подогревалось синглами. Еще в сентябре 2020-го музыканты выпустили песню «Колдун», а год спустя —— «Все перевернется», причем в мультипликационном клипе на него всех героев нарисовал художник Вася Ложкин, известный своими котиками. И это оказалось довольно точным попаданием не только в настроение трека, но и в эстетику всей будущей пластинки, мрачноватой и иронично-несерьезной одновременно.

Стилистически это все тот же арт-рок, которым коллектив Эдмунда Шклярского славится еще с 1980-х. Артисты не стали переизобретать свое звучание, хотя по заведенной давно традиции разнообразили его всякими экзотическими инструментами вроде кото, дудки и однострунной гитары. Но на первом плане все равно мелодика, а не аранжировочные ухищрения, и здесь стоит признать, что умение сочинять яркие темы «Пикнику» не изменило. И хотя далеко не все они западают в память, а некоторые кажутся чересчур наивными, слабым материал не назовешь.

Интересно, что сами авторы явно выделяют «Все перевернется», недаром она помещена аж в четырех версиях, три из которых — бонус-треки.

Muse — You Make Me Feel Like It's Halloween

Выпущенный на днях новый альбом Muse — Will of the People — вызвал сдержанную реакцию фанатов и тематических изданий. В основном Мэтта Беллами со товарищи упрекают в том, что это и недостаточно экспериментально, и в то же время не дотягивает до классических работ группы. Пожалуй, можно с этим согласиться, а потому рекомендовать пластинку всем и каждому мы не будем. Но вот что точно заслуживает внимания, так это новый клип, опубликованный одновременно с самим альбомом.

Уже предыдущие ролики на синглы Will of the People продемонстрировали, что музыканты замахиваются на создание собственной визуальной Вселенной, помещая странных персонажей в футуристические декорации и приправляя все щедрой порцией спецэффектов. You Make Me Feel Like It's Halloween не исключение, но тут еще прелесть в жанровой основе (ужастик) и обилии цитат из киноклассики. Река крови, заполняющая гостиничный коридор, — это, конечно, «Сияние», живые портреты на стенах — «Гарри Поттер», маска в конце — «Крик», и это только то, что сразу бросается в глаза.

Содержание при этом ускользает, но, в сущности, это и не беда — следить за фантасмагоричными событиями в жутком особняке все равно интересно.

Плейлист недели

Свежий дуэт Элтона и Бритни до российских стримингов, конечно, не добрался, поэтому предлагаем поискать его самостоятельно, а прежде освежить в памяти его же Cold Heart с Дуа Липой. С этого трека и начинаем наш плейлист. Затем очередная танцевальная вещица от казахского «грэмминосца» Иманбека и Calm Down, только в исполнении одного Rema (причина, думаю, понятна, и где искать новую дуэтную версию тоже). А далее следуют исключительно новинки. Это песня из нового альбома альтернативщиков Pianos Become The Teeth, сингл The National с участием Bon Iver и напоследок первый номер из альбома «Пикника».