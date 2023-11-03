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Экономист рассказал об общедоступном способе защитить деньги от инфляции

Экономист Беляев: защитить деньги от инфляции можно при помощи вкладов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Банковский вклад является самым доступным для широких слоев населения инструментом, благодаря которому можно защитить деньги от инфляции. Об этом сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в пятницу, 3 ноября.

По словам экономиста, обычно ставки по банковским депозитам ниже официальных темпов инфляции, но бывают периоды, когда они превышают данные показатели. Он добавил, что сейчас как раз такой момент.

«Сейчас банки по краткосрочным депозитам предлагают достаточно высокие проценты, в некоторых банках они дошли уже до 15%», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Беляев обратил внимание, что следует различать понятия банковского вклада и накопительного счета. Он уточнил, что эти инструменты схожи, однако имеют существенные различия.

«Банковский вклад — это инструмент на определенный срок, как правило, на несколько месяцев. Если вы пытаетесь снять со счета деньги до истечения срока действия договора, то тогда вам возвращают ваши деньги, но не начисляют проценты. Накопительный счет — пульсирующий. Вы можете его пополнять, снимать оттуда деньги, но не опускаясь ниже определенного предела», — поделился экономист.

Он отметил, что неудобство счета состоит в том, что банк в одностороннем порядке может изменить ставку, если, например, резко упадет ключевая ставка. Однако в этот момент можно взять свои деньги и переложить в более доходный на тот момент инструмент.

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Ранее, 26 октября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», во что выгодно инвестировать в настоящее время и какие финансовые инструменты можно считать надежными. Так, по словам эксперта, в конце 2023 года хорошие перспективы открываются для владельцев акций сырьевых компаний, в частности, из нефтегазового сектора.

27 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне, сообщает телеканал «360». Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, передает НСН. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям», что решение регулятора было ожидаемым для рынка. По его словам, вероятно, в ближайшее время курс нацвалюты укрепится в коридоре 3–4 рубля к западным валютам.

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