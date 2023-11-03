В МИДе заявили о недопустимости грубости Израиля в адрес Небензи

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя абсолютно точно изложил позицию РФ о том, что у Израиля нет права на самооборону, а грубость постпреда еврейского государства Гилада Эрдана в адрес Небензи недопустима. Об этом 3 ноября «Известиям» заявили в МИД РФ.

«Василий Небензя исключительно точно изложил подход России, основанный на международном праве. А постпреду Израиля надо прекращать хамить в Совете Безопасности ООН. Его грубость в адрес российского представителя недопустима», — сказали в ведомстве, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Израиль имеет право на самооборону.

С таким высказыванием Блинкен выступил 3 ноября. Он подчеркнул, что у страны есть не только право, но и обязательство защищать себя и сделать все необходимое, чтобы события 7 октября не повторились.

До этого, 2 ноября, Небензя заявил, что у Израиля давно нет права на самооборону в нынешнем конфликте, поскольку он является оккупирующей державой. Такой вывод следует из заключения, сделанного Международным судом ООН еще в 2004 году. Постпред подчеркнул, что это не означает, будто еврейское государство не имеет права на обеспечение своей безопасности.

В ответ на заявление постпреда РФ при ООН израильский представитель Эрдан интервью изданию Ynet сказал, что Россия является последней страной, которая может учить Израиль международному праву. Он также добавил, что Москва якобы использует ближневосточный конфликт, чтобы «отвлечь внимание мира» от конфликта на Украине.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.