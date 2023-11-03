Путин подписал указ о развитии природоподобных технологий
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно в течение шести месяцев разработать и утвердить план развития природоподобных технологий. Соответствующий документ 2 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.
Суть природоподобных технологий заключается в создании материалов и устройств, чтобы их механизм работы был подобен процессам в природе. К ним относятся био- и нанотехнологии, искусственный интеллект и другие современные направления
Кроме того, российский лидер поручил подготовить передовую научную инфраструктуру и провести научные исследования в этой сфере. НИЦ «Курчатовский институт» будет делегировать процесс научных исследований в области природоподобных технологий, гласит документ.
Технологии природоподобия основаны на переосмыслении природных процессов в созданной человеком среде. Такие технологии призваны взаимодействовать с природными ресурсами без ущерба окружающей среде.
Ранее, 18 августа, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал об исследовании и разработке в России природоподобных технологий для ответа на биологические опасности.
По его словам, сейчас сотни американских лабораторий по миру непрерывно работают над созданием биологического оружия. Ковальчук отметил, что ядерное оружие продолжают рассматривать как устрашающий фактор, однако следует сделать упор на развитие природоподобных технологий.